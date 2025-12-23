ドル買い反応、ドル円１５６．２０付近へ小幅上昇＝ＮＹ為替



米第３四半期ＧＤＰ速報値は前期比年率＋４．３％と大方の市場予想＋３．３％を上回った。前回第２四半期＋３．８％から予想外の伸びを示した。この結果を受けて米債利回り上昇とともにドル買いの反応がみられている。ドル円は156.20台へと小幅上昇。ユーロドルは1.1780付近へと小幅の下げ。米１０年債利回りが４．１５％付近から４．１７％付近へと上昇している割にはドル買い反応は限定的。



USD/JPY 156.20 EUR/USD 1.1785 EUR/JPY 184.04

外部サイト