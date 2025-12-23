◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

２７日にサウジアラビア・リヤドで行われる大型興行「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」の到着セレモニー「グランドアライバル」が２３日、当地で行われ、メインイベントに登場する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝らが参加した。

井上は、対戦相手のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝との対戦へ「毎回ですが、期待を超えていくことを目指している」と意欲を示した。ＫＯ決着については「そこは毎試合頭に入れている。どの流れでどのタイミングになるか、自分で探していきたい。無理にＫＯを狙うのではなく、しっかりとボクシングを見せながら。向き合った時の自分の感じ方と、あとは相性でどうなるか。楽しみにしてください」と笑顔。この日はピカソとは顔を合わせる機会がなかったといい「まあ、明日以降のどこかで。試合までには顔を合わせるだろうし」と話した。

ピカソは当初、今年５月の米ラスベガスでの対戦相手候補として内定していた。しかし当時、ピカソ陣営の反対で対戦を回避したと報じられていた。

これに対し井上は「逃げたんじゃないんですよ」と舞台裏を語った。「正直、ファイトマネーの問題。（ピカソとは）もともとサウジでやるという話だったが、ラスベガスでやるとファイトマネーも変わる。ピカソのそれ（サウジでの対戦）を望んでいた。逃げたんじゃないんですよ」とピカソの“敵前逃亡”疑惑の真相を明かした。