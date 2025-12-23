阪神は５泊７日のハワイ優勝旅行を終え、２２日に関西空港経由で帰国した。選手らはステーキ、ガーリックシュリンプ、ハンバーガーなど連日、ワイキキにある有名の料理を楽しんでいたが、日本の味が恋しくなる瞬間もある。そんな時に心を満たす店になったのが、関西を拠点に国内外で１００店舗以上を展開するラーメン店「神座（かむくら）」だった。

熊谷敬宥内野手（３０）は昼にアラモアナ店、夜にワイキキ店を訪問。大竹耕太郎投手（３０）は最終日にアラモアナ店に向かった。「日本の料理が食べたいと思っていたところで、大好きな神座があったので伺いました」と話し、「日本と変わらない美味しさに心が癒されました。また来られるように頑張ろうと思います」と英気を養った。

両店は松下兼三エグゼクティブシェフと、脇本直哉マネージャーの２人が立ち上げ、日本と変わらぬ味を提供している。大竹は自身のインスタグラムに「神座さん日本にはないポルケーノラーメンも最高でした」と投稿。２０２３年の優勝旅行では近本光司外野手（３１）も訪れるなど、選手たちの憩いの場所になったようだ。