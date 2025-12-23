12月23日の「踊る！さんま御殿!!」にて「年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」を放送。吉村洋文大阪府知事が石破茂前首相に謝罪する一幕があった。

吉村府知事はトークテーマ「今年中に謝りたいこと」で、石破前首相が退任の挨拶に来た際のエピソードを披露。御礼の品を用意する時間がなく、咄嗟にその場にあった“中古のミャクミャク”を使って腹話術のように「お疲れ様でした」と出迎えたところ、ミャクミャク好きの石破前首相がうれしそうに「ミャクミャク〜」と手を振って喜んでくれたそう。「準備してたんです」とそのままミャクミャクをプレゼントしたものの、今でも石破前首相の部屋にミャクミャクが飾ってある写真などを見て気が咎めていたそうで、カメラに向かって「石破さん、あれ中古のミャクミャクでした、すみません！」「新しいのを贈ります」と何度も頭を下げる姿にスタジオ中が笑いに包まれた。

一方、吉村府知事はさんまには「文句を言いに来ました。みなさんこの方を信用しちゃだめですよ」と苦情。大阪・関西万博のイベントにさんまが出演する際、さんまのアイデアでカラオケを歌うことになり、練習してきたにも関わらず、「当日、歌った瞬間つぶしてきた。ハメられた」と、笑いのフリにされたことに不満を漏らす。また、吉村府知事から「議員じゃなくても大臣にはなれる」と聞いたさんまが「大臣ならせてや」と立候補する場面も。ハライチらゲストからは「おもしろ大臣しか無理ですよ」と呆れられるも、自信満々に「外務大臣とか結構いけるぞ」と言うと、「どうでっか最近」と関西弁で外務大臣風のやりとりをしてみせる“おもしろ大臣”ぶりを発揮していた。