15-16¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÂçÌö¿Ê¤ÎËö¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1Éô¤È2Éô¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÂ³¤±¡¢19-20¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï5°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë18°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¹ß³Ê¤ò·Ð¸³¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢1Ç¯¤Ç¤Î½ÐÌá¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¹ß³Ê¡£25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÉñÂæ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTeam Talk¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥â¥ó¥¬¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¤Î¶½Ì£¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¥â¥ó¥¬¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íè²ÆÆ±Áª¼ê¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½¾õ¥â¥ó¥¬¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¤¬¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼êÊü¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£