◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２３日、美浦トレセン

コスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、札幌記念（１０着）、オールカマー（８着）、天皇賞・秋（１２着）、ジャパンＣと（９着）と８月から休養を挟まず連戦中。近２戦はＧ１でタフなレースを経験し状態面は気になるところだが、むしろますます好調と言った様子だ。

この日は坂路を６２秒７―１５秒２で駆け上がったのち、ダートコースで調整。体の張りもよく、気性面からも疲れは感じられない。担当の佐藤助手も「ジャパンＣ後は１週間休んで乗り出しましたが、すごく元気です。回復力、スタミナが他の馬よりありますね。少し持っていかれそうになるくらいだし、動きも良くなっていますよ」と声を弾ませる。

前走の馬体重は過去最高の５２２キロだが、同助手は「腹回りはしぼれてきたし、トモ（後肢）がしっかりしてそこに筋肉が付いてきたからだと思います」と成長を実感。「（同厩舎攻め専の）伊藤さんがおっしゃるように完成形に近づいていると思います。ゲートの出もだいぶ良くなっていますし、コーナリングも問題ありません。得意の中山ですし、相手は強いけどチャンスはあると思います」と言葉に力を込めた。