ハロー！プロジェクトに所属するJuice=Juiceの楽曲『盛れ！ミ・アモーレ』。ライブバージョンなど3つの音源が、23日からダウンロードとストリーミング配信が開始されました。SNSでも話題の楽曲の背景を振り返ります。

■ラテンのリズムに合わせてダンス SNSを中心に話題

Juice=Juiceは11人組のアイドルグループ。10月に発表された『盛れ！ミ・アモーレ』は、ノリのいいラテンのリズムが特徴で、“盛れ！”という言葉が印象的な楽曲です。

ミュージックビデオがYouTubeで公開されると、現在までに460万回以上の再生を記録（12月23日時点）。“隙あらばアモーレを踊りたくなる”ということを略して“隙アモ”という言葉遊びにより、ファンを中心にSNSで盛り上がりを見せています。

さらにTikTokでは、この楽曲のダンスを他のアイドルグループのメンバーや、お笑い芸人たちが踊った動画が次々と投稿されるなど話題に。SNSでの関連動画総再生回数は、約1億3150万回（事務所調べ）にのぼるということです。

そんな人気もあり、今回『Juice=Juiceスペシャルライブ2025 〜10月10日はJuice=Juiceの日』で披露された『盛れ！ミ・アモーレ (BAND Live Ver.)』、11月19日の日本武道館公演で披露された『盛れ！ミ・アモーレ (Concert 2025 Queen of Hearts Special Flush)』、YouTubeの人気コンテンツに出演した際の音源『盛れ！ミ・アモーレ - From THE FIRST TAKE』の3曲の、ダウンロード&ストリーミング配信が23日にスタートしました。

ハロー！プロジェクトの現役グループのライブ音源がストリーミング配信されるのは、異例のこと。SNSでは「うれしい」といった声や、ファンのコールも入っているライブ音源が聞けることへの喜びの声などが上がっています。