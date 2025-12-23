ÃæÎ¼ÂÀ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ö£²£°£²£µ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£³Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤Î³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡ÃæÎ¼ÂÀ¡Ê£²£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£·£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£±Ãå¡££±£´°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£

¡¡£³ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¥Ú¥éÄ´À°¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤º¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïµ¤ÇÛ°ìÊÑ¡£¡Ö´°àú¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Â­¤ÏÁ´ÉôÎÉ¤¯¤ÆÆÃ¤Ë¹Ô¤­Â­¡¢²ó¤êÂ­¤¬¤¤¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â¤¤¤¤¤·¡¢¹¥¤­¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÂÎ´¶¤ÈÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿§¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥é¤ÏÂçÉý¤ËÃ¡¤­ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡££µÆüÌÜ¤Ëµ¤¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ´À°¤Î­àÀµ²ò­á¤ò¸«¤Ä¤±¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¶»¤òÄ¥¤ë¡£

¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤Þ¤¿£Á£±¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥­¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤Þ¤º¤ÏÍ¥½Ð¡¢¤½¤·¤Æ£Ö¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²Éü³è¤Î¥Î¥í¥·¤ò¾å¤²¤ë¡£