¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡ÛÃÝ´ÖÎ´Úð¡¡ÅöÃÏ¤Ï¹¥ÁêÀ¡ªÁÀ¤¦¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÆüËÜ£Í£ÂÁª¼ê²ñÂåÉ½ÇÕÁèÃ¥ºÐËº¤ìÂè£³£¸²óº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¶¥Áö¡×¤¬£²£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÝ´ÖÎ´Úð¡Ê£²£µ¡áÂçºå¡Ë¤Ï£²£³Æü¤ÎÁ°¸¡¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿£²£µ¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Àþ´ó¤ê¤«¤Ê¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡×¤È½¤Àµ¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢´¶¿¨¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊäÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥ë¡¼¥¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÇ°¥ì¡¼¥¹¤ËÂ¿¤¯½Ð¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤½¤ÎµÇ°¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¶»Ãæ¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Å¸³«¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¹Í¥½Ð¡£Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅöÃÏ¤Ï¶á¶·£²Ï¢Â³Í¥½ÐÃæ¤À¡£¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¹¥ÁêÀ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÀ¤¦¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£º£Àá¡¢¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Áö¤ê¤ÇÌÜÉ¸¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£