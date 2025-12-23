Eggs’nThingsホリデー限定♡新年を祝う華やかパンケーキと海老料理

年末年始は、ちょっと特別なごはんで心もお腹も満たしたいですよね。Eggs’nThingsでは、ホリデーシーズンにぴったりな限定メニューが登場。色とりどりのフルーツが主役のパンケーキと、縁起の良い海老を使ったボリュームメニューで、新年のお祝い気分を盛り上げます。大切な人と過ごすひとときに、ハワイアンな温もりを添えてくれる期間限定の味わいです♪

新年を彩るフルーツパンケーキ

販売価格：2,080円

『ハウオリフルーツパンケーキ』は、マンゴー・イチゴ・ブルーベリー・バナナ・パイナップルの5種類のフルーツを贅沢に盛り付けた一皿。

爽やかなパッションフルーツソースと、Eggs’nThingsならではのふわふわホイップクリームが絶妙にマッチし、見た目も味わいも華やか。

新しい年のスタートにふさわしい、幸福感あふれるパンケーキです。

※テイクアウトはご利用いただけません。

冬限定！ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京の豪華デザートで贅沢なひととき

縁起の良い海老を豪快に味わう

販売価格：2,400円

テイクアウト販売価格：2,400円

『ニューイヤーズラッキーシュリンプ』は、新年に食べると“長寿”や“幸運”につながるといわれる海老を主役にした一品。

ガーリックを効かせたEggs’nThingsらしい味付けで、食欲をそそる仕上がりです。ボリュームがあり、家族や友人とシェアするのにもぴったり。お祝いの席を一層盛り上げてくれます。

年末年始限定のホリデー気分を満喫

ホリデーメニューは、12月26日（金）～1月20日（火）までの期間限定。国内のEggs’nThingsおよびEggs’nThingsCoffee全店舗で楽しめます。

甘いものも食事系も揃うラインナップは、その日の気分に合わせて選べるのが嬉しいポイント。年末年始の外食やカフェタイムに、ゆったりとしたハワイアン時間を演出します。

ホリデーメニューで新年をゆったり祝おう



Eggs’nThingsのホリデーメニューは、新年の始まりにふさわしい華やかさと満足感が魅力。

フルーツたっぷりのパンケーキで甘い幸せを、ラッキーシュリンプで縁起を担いながら、特別なひとときを過ごしてみて♡大切な人と囲むテーブルが、きっと笑顔で満たされるはずです。