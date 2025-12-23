石破茂前首相が23日放送のフジテレビ「ホンネ喫茶 永田町」（火曜後7・00）に出演。高市早苗氏が首相に就任してからの“政策転換”に思うことを語る場面があった。

フリーアナウンサー・神田愛花とともに居酒屋で“本音”トークを繰り広げた石破氏。そこで神田から「首相が代わると、こんなに変わるんだって。もし自分が総理大臣だったら、一生懸命やってきた結果その結論を出しているのに、すぐ覆ってしまう。私だったら腹立たしいんですけど、そういうお気持ちは全然ないんですか?」という質問がぶつけられた。

これに石破氏は「腹立たしく思ったって、今の総理がやっていることが国民にとってマイナスにならないように。それは同じ自民党員なんだから。同じ党の中でマイナスになることは絶対言ったらいかん」と返す。

神田が「それは本音ですか?」と迫るも、石破氏は「う〜ん…政治家は本音と建前っていうのがもちろんあるんだけど。やっぱり建前って大事だよね。みんなが本音を言ったら、めちゃくちゃになっちゃうから」といい「どんなに飲んでも本音は言わない」といい、グラスをぐいっと飲み干していた。