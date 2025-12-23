ÃæÃ«½á¿Í¡¡¥µ¥¦¥¸Ì±Â²°áÁõÃåÍÑÍ½Äê¤â»ûÃÏ¤ËÀè±Û¤µ¤ì¶ì¾Ð¡¡¾°ÌïÀï¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤Ø¡Ö´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë»î¹ç¤ò¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡¡WBA¡¢WBC¡¢WBO1°Ì¡¡ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¡ã12²óÀï¡äWBC10°Ì¡¡¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Á°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡¢31¾¡24KO¡Ë¤¬23Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¡THE¡¡RING¡¡V:NIGHT¡¡OF¡¡THE¡¡SAMURAI¡×¤Î¸ø¼°¹Ô»ö¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¤á¤Î¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï°ìÎé¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤Ç¤ÎWBCÆ±µé10°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡¢20¾¡18KO¡ËÀï¤Ø¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÁ°¤Ë¡¢Á°WBA¡õWBCÅý°ìÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê33¡áBMB¡Ë¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖËÍ¤âÇã¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Êº£¸åÃåÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¡Ëµ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡19Æü¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê´¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸½ÃÏ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î¼¼Æâ¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¡£²°Æâ¤Ç¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¸ºÎÌ¤â½çÄ´¡£¡Ê¥ê¥ß¥Ã¥È¤â¡Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·×²è¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤Ç¤ÏÆâÍÆ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¡ÊÆâÍÆ¤¬¡ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦¤«ÌÌÇò¤¤ÉôÊ¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤µ¤é¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡Ê¾å²ó¤ì¤ì¤Ð¡Ë¤¤¤¤¤¬¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂÐÁê¼ê¡£¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Àï¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¾µé½éÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£