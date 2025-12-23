現在公開中の綾野剛主演映画『星と月は天の穴』より、綾野剛、咲耶、田中麗奈のクランクアップ写真が公開された。

本作は、脚本家・荒井晴彦が長年映画化を熱望していた吉行淳之介の同名小説を原作とした人間ドラマ。40代の小説家・矢添克二（綾野剛）が、過去の離婚経験から女性を愛することを恐れつつも、愛されたい願望をこじらせていく日常を、エロティシズムとペーソスを交えて描く。

公開されたクランクアップ写真には、荒井監督と固い握手を交わす綾野の姿が。2024年4月に行われた撮影で、綾野は矢添の部屋で小説のタイトル「星と月は天の穴」と書くシーンでクランクアップを迎えた。

ヒロイン・紀子役の咲耶は、高くブランコを立ち漕ぎするシーンで撮影を終了。オーディションを勝ち抜き、プレッシャーの中で撮影に臨んだ彼女の達成感に満ちた表情が切り取られている。

矢添のなじみの娼婦・千枝子を演じた田中は、公園での別れのシーンでクランクアップ。若い同僚に矢添の興味が移っていくのを感じながら、自身も娼婦という職業を隠して結婚するという覚悟を決める場面だ。（文＝リアルサウンド編集部）