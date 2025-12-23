¤æ¤¦¤³¤¹¡¡¡Ö¼«¿®¼è¤êÌá¤»¤Æ¤¤¿¡ª¡×»º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç80¥¥í¤«¤é¡Ä¡Ö·ò¹¯Åª¤Ë¸ºÎÌ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¡¡¸µHKT48¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¡È¤æ¤¦¤³¤¹¡É¤³¤È¿ûËÜÍµ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£»º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç80¥¥í¤«¤é59¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤æ¤¦¤³¤¹¡£11·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç»ºÁ°53¥¥í¤«¤é»º¸å80¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÂÎ½Å¤¬60¥¥íÁ°¸å¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢X¤Ç¡ÖºÜ¤»¤ë¤ÎÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤ä¡ª»º¸å¿ÍÀ¸½é¤Î80kg¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢¿´ÉÔÁ´¤â¤¢¤ê¸ÆµÛ¤â¶ì¤·¤¯¡¢È©¤âÈ±¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¡£¶À¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¡ÖÃ¯¡©¡×¤ÈÂçµã¤¡Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¤ä¤ë¤·¤«¤Í¤¨¡ª¤È¡¢¶Ú¥È¥ì¡õ¿©»öÀ©¸Â¡õÍ»ÀÁÇ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ë¸ºÎÌ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¡¢¡Ö¼«¿®¼è¤êÌá¤»¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¹¹¿·¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¥¿±Á°¤Ï50¥¥íÁ°È¾¡¢28¥¥í¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È59¥¥í¤Ë¡£50¥¥íÂæ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£