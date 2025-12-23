Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¹Í¤¨¤ë´ë¶È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò¹Í¤¨¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤è¤½500¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½ÃÏ¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¿Í¸ý¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢2028Ç¯¤Ë¤ÏGDP¤¬À¤³¦3°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÞÂ®¤Ê·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¦½¬´·¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤«¤é¿Ê½Ð¤ËÆó¤ÎÂ­¤òÆ§¤à´ë¶È¤âÂ¿¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È¡¢ÉÔÆ°»ºÂç¼ê¤Î½»Í§ÉÔÆ°»º¤¬¼çºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½»Í§ÉÔÆ°»º¡¡¥¤¥ó¥É»ö¶È¿ä¿ÊÉô¡¦¿·²È¾»¿ÍÉôÄ¹
¡Ö(¥¤¥ó¥É¤Ï)·ÐºÑÀ®Ä¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æâ»ñ¡¦³°»ñ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿·¤·¤¯µ¬ÌÏ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¤¤¡×

½»Í§ÉÔÆ°»º¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç¤ª¤è¤½1Ãû±ß¤òÅê»ñ¤·¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìÉô¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥í¥¢¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦·×²è¤Ç¤¹¡£