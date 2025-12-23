¡ÚÌ¾Ìç¤Î¥ª¥¥Æ¡ª¡Û¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¸õÊä¡ØÆ£»ÞÌÀÀ¿¥Ð¥¹¥±Éô¡ÙÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡ªÁ´¹ñ¾ïÏ¢¤ÎÆ£»ÞÌÀÀ¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤ËÌ©Ãå
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ£»ÞÌÀÀ¿¥Ð¥¹¥±Éô¤ËÀøÆþ¡Ãhttps://youtu.be/Q6hJBzEWA6s
Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÌ¾Ìç¹»¤ä¶¯¹ëÉô³è¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥¥Æ¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÌ¾Ìç¤Î¥ª¥¥Æ¡ª¡×¡£
º£²ó¤ÏÀÅ²¬¸©¤ÎÆ£»ÞÌÀÀ¿¹â¹»¤ËÀøÆþ¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÆ£»ÞÌÀÀ¿¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
