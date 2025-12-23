²ìÍè¸¿Í¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¡×¡¡2025Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú°ìÊ¸»ú¤È¤Ï
ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥«¡¼¥ê¡¼¥¹²ñ¼Ò¤Î¿·CM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç2025Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú°ìÊ¸»ú¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú°ìÊ¸»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÂÎ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿²ìÍè¤µ¤ó¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢º£Ç¯¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¤¢¤°¤é¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¤¢¤°¤é¤¬¡Ë¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÂÎ¤ÎÊÑ²½¤¬ËÍ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¦Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ìÍè¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥³¥¹¥âMy¥«¡¼¥ê¡¼¥¹¡Ù¤Î¿·CM¡Ø¥¯¥ë¥Þ¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¡ÙÊÓ¤Ç¤¹¡£¡Ê12·î23ÆüÊüÁ÷¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤è¤ê¡Ë