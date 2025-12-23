“三笘の1ミリ”も迅速チェックへ…FIFAが「アウト・オブ・バウンズテクノロジー」などの最新技術をテスト
国際サッカー連盟(FIFA)は22日、今月開催されたクラブ年間世界一を争うインターコンチネンタルカップで「アウト・オブ・バウンズテクノロジー」、「リアルタイム3D再現」、「高度な半自動オフサイドテクノロジー」の最新技術をそれぞれテストしていたことを公表した。
アウト・オブ・バウンズテクノロジーは専用カメラを用いたトラッキング技術により、ゴールに関わるプレーでボールがピッチから出ていたかどうかをVARに迅速に知らせる技術。カタールワールドカップの日本対スペインではVARがMF田中碧の決勝点をめぐっていわゆる“三笘の1ミリ”を慎重に確認していたが、この最新技術では短時間でチェックすることができるようだ。
インターコンチネンタルカップではオフラインテストとして採用していたため、実際の判定には用いられなかったという。そうした一戦では前半9分、フラメンゴGKがCKを免れようとゴールライン際のボールを蹴るも、これを拾ったパリSGがゴールネットを揺らす場面があった。ただVARがおよそ2分間のチェックを行った結果、ボールはGKが蹴った時点でピッチから出ていたとしてノーゴールでCKからの再開に。FIFAはアウト・オブ・バウンズテクノロジーを導入するとより迅速に最終判定が下せるとしている。
リアルタイム3D再現は実際のピッチの様子をCGで再現し、VARやテレビ視聴者に届けるというもの。GKの視界がオフサイドポジションの選手で遮られている様子、ボールがわずかにラインを超えた瞬間といったカメラ映像だけでは把握しづらい事象を選手目線で再現するなどし、視聴者が判定をより理解できるようにするという。
高度な半自動オフサイドテクノロジーはクラブワールドカップなどでもテスト済みで、実際の判定にも用いられている。オフサイドの可能性がある事象が発生すると即座に副審へ音声アラートが届けられるといい、オフサイド判定に要する時間の短縮化が期待されている。FIFAはこの技術により、クルス・アスル対フラメンゴで「オフサイド判定を確認するための長い遅延が発生しなかった」成功例があったことを報告している。
これらの技術はテスト段階ではあるものの、来年の北中米ワールドカップで採用される可能性もありそうだ。
