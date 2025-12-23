NMB48Àî¾åÀé¿Ò¤¬Â´¥³¥ó¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆNMB48¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡×Â¿¤¯¤ÎOG¤¬½ËÊ¡
NMB48Àî¾åÀé¿Ò¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤ÇÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖNMB48Àî¾åÀé¿Ò¡¡Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Á¥¢¥¤¥É¥ë¤Á¤Ã¤Ò¡¼¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
Âç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀî¾å¤é¤·¤¯¡¢¸ø±é¤Ïºå¿À¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥È¥é¥Ã¥¡¼¤ÈÀî¾å¤Ë¤è¤ë»Ïµå¼°¤Ç³«Ëë¡£Àî¾å¤Ï¡ÖÀ±¶õ¤Î¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤ò½ü¤¯¡¢Á´30¶ÊÃæ29¶Ê¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
Àî¾å¤ÎÂ´¶È¤ËÂ¿¤¯¤ÎOG¤¬½ËÊ¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àî¾å¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÆâÌÚ»Ö¡£¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¡×¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¡¢ÆâÌÚ¤«¤é¡Ö13Ç¯´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¼¡¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼ê»æ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖAfter rain¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÅÄÍ¥Èþ¡¢²ÃÆ£Í¼²Æ¡¢¾®Åè²ÖÍü¡¢¾åÀ¾Îç¤¬½Ð±é¡£11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾®Åè¤ÎÂ´¥³¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ð¤«¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£Àî¾å¤Ï4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ê»þ´ü¤ò°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾®Åè¤«¤é¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡©¡¡ÀèÇÚ¡©¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¸åÇÚ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢WIN¡ÝC¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÐÄÍ¼ëè½¡¢²ÏÌîÆà¡¹ÈÁ¡¢Á°ÅÄÎá»Ò¡¢²¬ËÜÎçÆà¡¢½Ð¸ý·ëºÚ¤È¡¢¸½Ìò¤Î¿åÅÄ»í¿¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥¦¥Ã¥Û¥¦¥Ã¥Û¥Û¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Àî¾å¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡Ö¹¥¤¤ÀÃî¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ç¤¤º¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤âÁ°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ë¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¡ØÂ´¶È¡Ù¤¬²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖËèÆü²ù¤·¤¯¤Æ¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤¾¤È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²¿¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤ÈºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤âºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢13Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎÞÀ¼¤Ç´¶¼Õ¡£¡Ö»ä¤Ï¥½¥í¶Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¤éºî»ì¤·¤¿¡Ö¤¢¤¤¤³¤È¤Ð¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¡×¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆºÆ¡¹ÅÐ¾ì¡£¡Öº£Æü¤ÎMVP¡¢Àî¾åÀé¿Ò¤µ¤ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÌîµå¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢Æ±´ü¤Î½ÂÃ«Æäºé¤¬²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤±¤Ä¤±¤¿¡£
½ÂÃ«¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Ò¡¼¤Ï¤Á¤Ã¤Ò¡¼¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê³§¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æµ±¤¤¤Æ¤ë¡£³§¤¬¤½¤ì¤ò»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤Ã¤Ò¡¼¼«¿È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Æ±´ü¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ´¶È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏÀî¾å¤é¤·¤¯¡¢¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡×¤Ç²ñ¾ì¤ò°ì¼þ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê13Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆNMB48¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡£NMB48¤¬1ÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë1ÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò¸åÇÚ¤ËÂ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò¸åÇÚ¤Ë°Ñ¤Í¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¡ÖÃ¯¤È¤â°ã¤¦Â´¥³¥ó¤À¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
26Æü¤ËNMB48·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÅ·»È¤Î¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¸ø±é¤¬Â´¶È¸ø±é¤È¤Ê¤ê¡¢13Ç¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£º£¸å¤ÏÌ´¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿½÷Í¥¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
Àî¾å¤Ï12Ç¯12·î¤Ë4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡£14Ç¯2·î¤ËÀµµ¬¾º³Ê¡¢16Ç¯10·î¤Ë¡ÖËÍ°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¡×¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤¿¡£22Ç¯¡¢¡Ö¹¥¤¤ÀÃî¡×¤Ç½é¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£¾®³Ø¹»4Ç¯¤Î»þ¤Ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥È¥óÁª¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¸×ÅÞ¤Ë³«´ã¡£ËèÇ¯¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏÊý³«ºÅ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ö¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¶¯¤Î¡Èºå¿À°¦¡É¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ÎÇ®¿´¤µ¤«¤é¡¢TORACO±þ±çÂâÄ¹¤ä¹Ã»Ò±à¥°¥ë¥áÂç»È¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢»Ïµå¼°¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£Áª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í»¡¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤¿¡£
23Ç¯¤Ë½ÂÃ«¤¬Â´¶È¤·¡¢4´üÀ¸ºÇ¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£ºòÇ¯12·î¤ËÀÐÅÄ¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¸Å»²¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àî¾å¤ÎÂ´¶È¤Ç¡¢ºÇ¸Å»²¤Ï5´üÀ¸¤Î¿åÅÄ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿åÅÄ¤â¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯3·î¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Úºå¸ý¹§»Ö¡Û