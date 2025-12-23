土屋太鳳、映画『るろ剣』は「私の人生を変えました」 撮影での直談判も明かす
俳優の土屋太鳳が23日、都内で開催された「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル・グランドフィナーレ」にサプライズで出席。土屋は「私の人生を変えました」とシリーズへの思いを語り、撮影で直談判したエピソードも明かした。
【写真】佐藤健、武井咲、青木崇高、土屋太鳳がサプライズ登場！
この日は、佐藤健、武井咲、青木崇高、全シリーズの監督を務めた大友啓史、そしてアクションを手掛けた谷垣健治も登壇。剣心と出会い旅をする巻町操を演じた土屋は「今回上映される1は、高校生の時に本当に客席で見てたんですよ。衝撃を受けすぎて、本当に立てなくて。私はその時から、これはすごい作品になるぞ！と確信してました」と回想した。
「絶対に中に入りたい！って強く思いましたし、その時って、原作ものを実写化するっていうのが試行錯誤の時代だったじゃないですか。そこをぱーんって突き抜けたのが『るろうに剣心』で。そこからいろんな名作が生まれてますけど、元祖というか、ご先祖様のような」と語って会場を沸かせた。
また、剣心と操の出会いのシーンでは、自身のアイディアを描いた絵を見せたそうで「渡したら、受け入れてくださったんですよ」と感謝。谷垣は佐藤がこのアイディアを採用したと証言して、土屋は「健先輩ありがとうございます」と笑顔を見せていた。
神谷薫を演じた武井は、アクション撮影について「すごかったですよ。薫と同じように、私も『いってらっしゃい』って感じで、アクションへ行く後姿を見て。ちょっと私は空いて、楽屋に戻って、ぱって目が覚めたら…」と振り返り、キャストは一斉につっこみ。「ぱって起きたら、まだ撮ってる（笑）。本当に終わらない時間。同じシーンですよ？1シーンですけど、ずっとそのシーンを撮っていて。やっと戻ってきたと思ったら、本当にボロボロ（笑）」と懐かしんでいた。
改めて作品への思いを問われた土屋は、『伝説の最期編』で操のシーンがカットされたことが悔しくて手紙を書いたところ、大友監督が『最終章 the Final』で御庭番衆の描写を作ってくれたことに言及。「『るろ剣』っていうのは、私の人生を変えました。観客としても演者としても、『るろ剣』は私の人生を変えてくれてるし、今も変えてくれています」「皆さんと一緒に、これからもずっとこの作品を、世代を超えて、そして時代を超えて、愛し続けていきたいなと思います」と笑顔で語っていた。
