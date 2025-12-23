え、この服【しまむら】なの！？ 大人のおしゃ見え♡「着回し力100点ワンピ」

簡単におしゃれ見えを狙えるワンピースは、ロマンチックムード漂う今シーズン、ますます手放せないアイテムになりそう。今回は【しまむら】から、プチプラのクオリティを超える高見えワンピースをご紹介。繊細な花柄デザインで上品ムード漂うベロアキャミワンピや、コスパ最高のセットワンピが登場。着回し力も抜群のワンピは、コーデに迷ったときも頼りになりそうです。

一点投入でおしゃれ見え！ 上品に華やぐ大人っぽキャミワンピ

【しまむら】「TAI＊フラワーキャミOP」\1,639（税込）

上品な光沢感のあるベロア素材と繊細な小花柄デザインが、お値段以上の価値を感じさせるキャミワンピ。「大人可愛い花のデザインだから、小花柄でも可愛くなり過ぎないのがいい」と、@miu___wearさんもお気に入り。レーストップスにフェザーカーデを合わせれば、ロマンチックムード漂うトレンド感のあるコーデを楽しめそうです。

大人に似合うフェミニンオフィスコーデ

広がりすぎないフレアシルエットで、甘さ控えめに着こなせるキャミワンピ。ジャケットを合わせてきれいめに引き寄せれば、オフィスシーンにもぴったりのフェミニンコーデに。シックなモノトーン配色でまとめることで、大人もコーデに取り入れやすそうです。

一目惚れ級に可愛い！ コスパ最高のセットワンピ

【しまむら】「2セット ATN7Gカシュクール」\2,970（税込）

@miu___wearさんが「店舗で一目惚れした」というのは、ハイネックのノースリーブニットワンピースとカシュクールニットトップスのセットアイテム。肩がチラッと見えて、センシュアルなムードを演出。トレンドのレディライクなコーデが迷わず完成するため、「なに着よう？」そんなときも頼りになりそうです。

単体使いもOK！ いつものデニムコーデがおしゃれに垢抜ける

@miu___wearさんが、「それぞれでも着まわせるから嬉しい」とコメントしているように、アレンジコーデを楽しめるのも魅力。白トップスとデニムのシンプルなワンツーコーデも、カシュクールニットをレイヤードすることで、おしゃれ度がグンとアップ。腰の位置が高く見えるため、脚長効果にも期待できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i