2025年の締めくくりにふさわしい、成熟したサスペンスが誕生した。12月5日より配信中のNetflixオリジナルドラマ『告白の代価』である。

参考：キム・ミンハの真骨頂は“涙のシーン”に宿る 『テプン商事』『Pachinko』などの必見作

※本稿は物語のネタバレを含みます

版画家の夫ギテ（イ・ハユル）が殺され、第一発見者だったことから容疑者として収監された美術教師ユンス（チョン・ドヨン）。同じ頃、歯科医師夫婦殺害事件の犯人として逮捕されたモ・ウン（キム・ゴウン）も同じ刑務所へ護送されてくる。ある日、二人は独房で隣り合わせになると、突然モ・ウンはユンスに対して取引をもちかける。それは夫殺しの罪を自分が引き受ける代わりに、“自分が本当に殺したかった相手”をユンスが殺すことだった。娘に会うため危険な取引に応じたユンスはモ・ウンの勧めにより、有能であるものの世間から注目されていないチャン弁護士（チン・ソンギュ）を雇う。ギテの殺害を“自供”したモ・ウンにも、同じ頃に国選弁護人チン弁護士（チェ・ヨンジュン）が着任する。ユンスは何とか保釈されるが、不穏な出来事に次々と巻き込まれていく。

『告白の代価』は全12話、一つのエピソードが1時間弱とかなりボリュームのある設計だ。最近のNetflixでシリーズものの一挙配信は珍しくはないが、本作のように韓国での配信後二日間で、しかも青少年観覧不可のシリーズが1位に上昇したのは初めてだ。配信してすぐ“一気見”した韓国ドラマフリークはもちろん、評判を聞きつけてきた視聴者も相当数いるという証拠ではないだろうか。ちなみに、日本では今なおTOP10入りしている。

『告白の代価』が注目を集めた理由は、まずキャスティングの確かさだ。まずアン・ユンス役は、2年ぶりのドラマ本格復帰となるチョン・ドヨン。『イルタ・スキャンダル 恋は特訓コースで』では、謳歌できなかった恋と青春に再びめぐり逢うシングルマザーをかわいらしく演じていた彼女が、今回は身に覚えのない夫殺しの罪に問われる渦中の女性に扮する。ユンスは生徒からも慕われる高校の美術教師であり、遠目から見ても目を引く容貌だ。そして個性的で目立つファッションをしている。

チョン・ドヨンのインタビュー（※1）によればユンスのキャラクターを決定づける華やかな衣装は、「夫が殺されたのにどうしてあんな服装で出てくるんだ」というふうに、脚本上ですでに書かれていたそうだ。「このセリフがあったので、ユンス特有のカラーを加えないとと思いました。美術を仕事にしている女性だから自由で多様な色を着るのに抵抗がないだろうから、ヒッピーな感じの服装にしました」とビハインドを語っている。このチョン・ドヨンのキャラクター解釈は極めて論理的なものだが、ドラマを観ると分かる通り、夫が殺されても弱々しくならず派手なファッションのユンスを、世間は受け入れずに疑いの眼差しを向け続ける（もちろん同情的な世論も沸き起こりはするが、それもまた“夫を失った悲劇の妻”というステロタイプでしかない）。「ユンスは自由な女性だけども、家族に対して良い妻なのかは分からないし、他人から一方的に与えられた家族の形を自分も望んでしまう女性なんじゃないでしょうか」とチョン・ドヨンが言うように（※1）、良き妻や良き母を求める社会の偏見により、アン・ユンスは罪人にされたとも言える。

映画『メモリーズ 追憶の剣』以来のチョン・ドヨンとの共演で、彼女を「ロールモデル」（※2）だとして尊敬するキム・ゴウンは、ユンスを完璧に演じ切ったチョン・ドヨンに対しても全く引けを取らなかった。モ・ウンは登場してからしばらくはサイコパスとして大衆から恐れられているが、徐々にその背景が明かされていく。当初の脚本で彼女の背後の物語は、シーンとして具体的に存在していなかったそうだ（※2）。

モ・ウンの狂気的なふるまいは、ある意味視聴者をかく乱させるためのサスペンスとしての作劇である。だが真相は、“モ・ウン”は偽名で本名はカン・ソヘであり、“自分が本当に殺したかった相手”とは、妹を死に追いやったにもかかわらず周囲から守られ罪に問われなかった青年だった。最も大切な存在が理不尽に奪われたことへの怒り、そして守ることができなかったという後悔、さらに事件が一顧だにされず忘れ去られたことへの悲しみですべての感情が壊れてしまったのだった。そういうモ・ウンの物語に視聴者が納得できるよう、キム・ゴウンと監督が現場で何層ものレイヤーを持つキャラクターに仕上げたのだそうだ。

チョン・ドヨンはドラマが配信された後のインタビューで「二人の女性キャラにスポットが当たること自体が男性中心的で、残念」と、かつてよりは増えたとはいえ、やはり女性主人公が活躍する作品が少ないことでかえって注目される現状に苦言を呈した（※3）。先に挙げたようにユンスももちろん、モ・ウンもまた偏見に晒されている。嫌がらせを受けたことに反発し歯科医夫婦を殺害したモ・ウンを、世間は“魔女”と呼び、他人を悪魔化（Demonization）することで自分たちとは完全に違う存在だと決めつける。そうして背景を推し量ることを止めてしまえば、自分たちは安全だと安心できるからだ。アン・ユンス、そしてモ・ウン／カン・ソヘが持つ物語は、背景に社会の矛盾や構造的な問題を据えている。サスペンスでもありながら社会派ドラマの重厚さを持つ『告白の代価』はまさに、我々の持つ視野の狭さを撃つのだ。

人は見たいものだけを見ようとし、読みたい物語どおりにしか出来事を読み取らない。結婚当初は仲睦まじかったものの助手との不貞関係に陥ったパートナーを、美しく妖艶な美術教師の妻が怒りのあまり殺害してしまったという愛憎劇。“魔女”とあだ名されるサイコパスによる凄惨な殺人事件という衝撃の実話。アン・ユンスとモ・ウンの弁護士たちのことも付け加えるなら、そんなふうに見捨てられた彼女たちを救おうとする人権派弁護士の成功譚。本作についてあらかじめ予想されていた“ストーリー”はそんなところだった。

だからこそ、ギテがチン弁護士とその妻の3人の間に起きた、名誉やプライドをめぐる些細な諍いが発端という殺人事件の真相は、あまりにも呆気ない。我々が読みたいと思っていた物語の真相は思っていたよりも単純だった。逆に感情をすべて失い、モ・ウンとして生きることを選ばざるを得なかったカン・ソヘの物語は、誰も予想できないほど過酷で悲痛だった。巧妙なトリックや奇抜などんでん返しといった、ある種のサスペンスのクリシェを避けたこのドラマは、ラストで第1話の冒頭にあるユンスとギテの結婚式にさかのぼる。幼かったソヘ姉妹は、幸福な空間に誘われるようにしてその場を訪れ、ユンスに笑顔で祝福を送っている。そこには夫殺しの女性も、“魔女”もいない。むしろ、最初からそんなものはいなかったのだ。平穏そのもののこのラストはまるで我々の眼差しの曇りを暗に指摘しているように感じられて、思わずハッとするのだった。

参照※1. https://www.chosun.com/entertainments/enter_general/2025/12/12/GMZWKNLEMY4DQY3GMNSGEM3DMM/※2. https://www.chosun.com/entertainments/broadcast/2025/12/12/MZRDMODCGY4WGZBTMJSGCM3CMM/?outputType=amp※3. https://www.chosun.com/entertainments/broadcast/2025/12/12/GVRDMOJTGNSWGZJRGU4TINTCMM/?outputType=amp（文＝荒井南）