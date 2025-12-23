クリスマスに行きたい「兵庫県（有馬・六甲・播磨・但馬エリア）の温泉地」ランキング！ 「城崎温泉」を抑えた1位は？
街がクリスマスの華やかな雰囲気に包まれる中、温かい湯船で一息つく時間は冬ならではのぜいたくです。冷え込みが厳しくなるこの時期、静かな情緒とともに心まで温めてくれる人気のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日、全国10〜70代の男女250人を対象に、クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたいと思う「兵庫県（有馬・六甲・播磨・但馬エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：城崎温泉（兵庫県）／56票兵庫県豊岡市にある城崎温泉は、開湯1300年の歴史を持つ名湯です。大谿川沿いに立ち並ぶ柳並木と木造の旅館が織りなす風情ある景観が特徴で、浴衣での「外湯めぐり」が名物となっています。クリスマスの時期は、冬の味覚である「松葉ガニ」のシーズン真っ盛り。おいしいカニ料理に舌鼓を打ちながら、趣のある街並みを散策する情緒たっぷりのクリスマス休暇を過ごすことができます。
回答者からは「浴衣での外湯めぐりが楽しく、情緒ある冬の温泉街を味わえるから」（20代女性／長崎県）、「冬は松葉ガニなど旬の味覚も充実しており、温泉・街歩き・食事を一度に満喫できる点が、クリスマス旅行に最適」（40代男性／大阪府）、「温泉街の灯りがクリスマスシーズンも綺麗そうだから」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
1位：有馬温泉（兵庫県）／156票神戸市北区に位置する有馬温泉は、日本三古湯および日本三名泉の1つに数えられる、関西を代表する温泉地です。鉄分と塩分を豊富に含む茶褐色の「金泉」と無色透明の「銀泉」という、特徴の異なる2つの温泉を同時に楽しめるのが最大の魅力。古き良き温泉街の雰囲気と洗練された高級旅館が共存しており、クリスマスの特別な宿泊にも最適です。神戸市街地からのアクセスも良く、都会の喧騒（けんそう）を離れたぜいたくなひとときを楽しめます。
回答者からは「クリスマスツリーなどの装飾をしているホテルもあり楽しめるし、クリスマスマルシェなども開催されていて温泉もお出かけも楽しめるから」（30代女性／大阪府）、「日本最古級の温泉で特別感があるから」（30代女性／栃木県）、「神戸に近いので、街でディナーや買い物をしてクリスマス気分を味わった後に有馬温泉に行ってゆっくり風呂につかりたい」（50代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)