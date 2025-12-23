「これでもか！と凄い」中川安奈、コロンビアで圧巻スタイル披露「脚の長さは国宝級」「スタイルが良過ぎ」
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは12月23日、自身のInstagramを更新。コロンビアで撮影したオフショットを公開しました。
【写真】中川安奈の圧巻スタイルショット
続けて「私の後ろにあるのはいったいなんでしょうか 人生初の体験...このあとまさかあんなことになるとは笑笑」と、ロケでのハプニングをユーモアたっぷりに匂わせました。
ファンからは、「スタイル抜群です」「足も長くてとっても美しいです」「カッコイイ」「最高に魅力的！」「この脚の長さは国宝級だな」「あらまっ､､､なんと言うか、スタイルが良過ぎて」「何故にこんな場所で撮ってるんだか､､､」「なんやこれ！これでもか！と凄い！自信満々！」と、絶賛の声が集まっています。
「何故にこんな場所で撮ってるんだか､､､」中川さんは「コロンビアロケのオフショット part2 @naruhodo2026」とつづり、6枚の写真を投稿。2026年1月1日に放送予定のバラエティー番組『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』（フジテレビ系）のロケで訪れたコロンビアでのオフショットです。1〜3枚目ではタンクトップとレギンスのスポーツウエア姿を披露しています。体にフィットしたウエアが圧巻のスタイルを際立たせ、特に長い美脚が目を奪います。
