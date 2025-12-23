新発売！雲のような軽さで快適に過ごせるサニタリーショーツ『雲パンツ』

2026年4月8日(水)、女性のための新感覚サニタリーショーツ「雲パンツ」が登場します。体調が揺れやすい一週間を、雲のように軽やかに過ごすために開発されたこのアイテム。吸水性と心地よさを兼ね備え、ふわっと軽い履き心地で、安心して過ごせるサニタリーショーツとして注目されています。肌に優しく、心地よい綿素材で、毎日のストレスを和らげてくれる“雲パンツ”に期待大！

軽さと安心感を両立させたサニタリーショーツ

「雲パンツ」は、綿95％を使用し、肌に優しい感触を実現したサニタリーショーツ。ふわっと軽く、敏感な時期でも快適に過ごせる設計です。

さらに、4層構造で吸水性も抜群。最大約30mlの吸水力を誇り、安心して一日を過ごせます。通気性の高いメッシュ素材で蒸れにくく、長時間履いても快適な使い心地が特徴です♪

お腹を包み込むハイウエストデザインで、冷え対策もばっちり。

ルイ·ヴィトンの新作マフラーで冬支度♡洗練を纏うエレガントギフト

機能性も抜群！温活もできる思いやりポケット

「雲パンツ」には、ナプキンの羽が隠せる二重構造や、予備のナプキンやカイロを収納できる「思いやりポケット」が搭載されています。

お腹をしっかり包み込むハイウエストデザインで、冷えやすい部分を温活できる工夫も。

さらに、抗菌加工が施された吸水層で、気になるニオイや雑菌を抑えて、清潔感を保つことができます。これで、日常生活のどんなシーンでも安心して過ごせること間違いなし♪

快適さと機能性を兼ね備えたサニタリーショーツ

「雲パンツ」は、吸水ショーツとしての機能性に加えて、快適さにもこだわった一品です。

綿素材の柔らかな肌触り、ボックス型で締め付け感がない設計、そして最大約30mlの吸水力を誇る４層構造。

防水素材を採用しているため、後ろ漏れを防ぎ、安心して長時間過ごせます。自分を大切にしたい女性にぴったりのアイテムです♪

あなたの一週間を快適に支える「雲パンツ」



2026年4月8日(水)発売の「雲パンツ」は、心地よさと吸水性を兼ね備えた、女性のための新感覚サニタリーショーツ。

肌に優しく、ふわっと軽い履き心地で、毎日のストレスを軽減し、安心感を提供します。

さらに温活や替えナプキン収納も可能な“思いやりポケット”など、使いやすさにもこだわったこのショーツは、あなたの体調をサポートし、忙しい日々を快適に過ごすための強い味方です♡