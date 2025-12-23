グンゼunTuchéから誕生♡ティーンの本音を形にしたノンワイヤーブラセット

ティーン世代の下着選びは、着心地もデザインも妥協したくない大切なポイント。そんなリアルな悩みに寄り添うため、グンゼのレディースブランドunTuchéから第2弾となるノンワイヤーブラセットが登場しました。高校生・大学生へのグループインタビューを重ね、「今、本当に欲しい」を丁寧に形にした今回の新作。毎日身につけるものだからこそ、安心感とときめきを両立した一枚は、母娘で選びたくなる存在です♡

リアルな声から生まれた安心設計

unTuchéは、ティーン女子の「締め付けはイヤ」「下着選びに迷いたくない」という声に応えるブランド。

第2弾では、高校生・大学生を対象にした複数回のグループインタビューを実施し、フィット感と快適さの両立を追求しました。バストにしっかり合いながらも、ノンワイヤーでやさしい着心地を実現。

母親世代からも安心して勧められる設計で、日常使いしやすい下着として仕上がっています。

ルイ·ヴィトンの新作マフラーで冬支度♡洗練を纏うエレガントギフト

オンもオフも使い分けたいデザイン

ティーン世代は、平日と休日で下着に求める役割が異なるもの。今回の新作は、シンプルで服に響きにくいタイプと、気分が上がるレースタイプの2種類を展開しています。

どちらもブラック、オフピンク、マルシェホワイトの3色展開で、シーンに合わせた選択が可能。ファッションの一部として楽しめるデザイン性も魅力です♪

選べる2タイプのノンワイヤーブラセット

【ノンワイヤーブラジャー&ハーフショーツ】



価格:3,300円

サイズ:B65／B70／B75／C65／C70／C75／D65／D70／D75（カラー:ブラック／オフピンク／マルシェホワイト）

【ノンワイヤーブラジャー&ハーフショーツ(レースタイプ)】



価格:3,300円

サイズ:B65／B70／B75／C65／C70／C75／D65／D70／D75（カラー:ブラック／オフピンク／マルシェホワイト）

販売先:全国量販店／小売店／GUNZESTORE(グンゼ公式通販)／グンゼ直営店など

※2024年3月末フリュー調べ

毎日に寄り添う一枚をunTuchéで

成長期の体にやさしく寄り添いながら、自分らしさも大切にできるunTuchéのノンワイヤーブラ。ティーン女子の声を丁寧にすくい上げた設計は、初めての下着選びにも心強い存在です。

オンもオフも快適に過ごせるデザインで、毎日の安心感をアップ。母娘で納得できる一枚を、ぜひチェックしてみてください♡