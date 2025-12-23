ÀÐÇËÌÐ»á¡È²¸¿Í¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡¡¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡ÖÀäÂÐÁíÍý¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã ±ÊÅÄÄ®¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡È²¸¿Í¡É¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¤È¤È¤â¤Ëµï¼ò²°¤Ç¡ÈËÜ²»¡É¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÀÐÇË»á¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤ò¤ä¤Ã¤Æ°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²Â»ÒÉ×¿Í¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡·ëº§¤«¤é42Ç¯¡¢°ìÅÙ¤â¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÀ¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¶õ¹Á¤Ë¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥é¥Ã¥×¤ò¤É¤¦¹ß¤ê¤è¤¦¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡È¤¢¤Ê¤¿¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¿¼¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐÁíÍý¤Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£»ä¤Ê¤ó¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£