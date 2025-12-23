＜運転手の責任！？＞配慮ナシ！もしかしたら男の子が嫌いなのかも…？【第5話まんが：ミサの気持ち】
私はミサ（31）。今日は娘のスズカ（小学1年生）と、弟のマコト（5）、そしてママ友のアキナさん（32）に、アキナさんの娘カオリちゃん（小学1年生）と遊びに行きました。帰りに家まで車で送ってもらったところ、マコトが勝手にドアを開けてしまい、対向車とぶつかりそうになったのです。実際ぶつかってはいないのですが……。そのことがあったからなのか、アキナさんから「今後マコトくんも一緒の遊びは遠慮させてほしい」という連絡がありました。
アキナさんから、今後マコトと一緒の遊びは遠慮したいと連絡がきました。旦那は驚いています。今日マコトが車のドアを開けてしまって、対向車とぶつかりそうになってしまったことを旦那に説明すると、旦那も私の味方をしてくれました。
「前からちょっと違和感があったんだけど、アキナさんちは女の子の一人っ子だから、男の子の大変さがわからないんじゃない？」という旦那の言葉に、私にも思い当たることがありました。アキナさんは男の子が嫌いなのかもしれません。
一人っ子を育てているアキナさんにはわからないかもしれませんが、弟を連れて行かないのはムリです。
スズカがカオリちゃんと遊びたがるたびに、家に1人で放置していろと？ そんなことする親はいませんよね。
それでもマコトを連れてきてはいけないというのなら、もうカオリちゃんとは遊ばないか、スズカをアキナさんに預けるしかありません。
カオリちゃんもスズカと遊べないことは望んでいないと思うので、それなら預かってくれるということなんだろうと納得しました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
