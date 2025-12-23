70Âå½÷À¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤·¡Ä¥¥¹¤ä¶»¤òÙæ¤à¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤â¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃË(63)¤òÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÃ×½ý¤ÇÂáÊá¡¡¿·³ã¡¦Â¼¾å»Ô
¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô¤ÇÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë70Âå½÷À¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò¤·¡¢Ê£¿ô²óÀÜÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂ¼¾å»Ô¤Î63ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¼¾å»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË(63)¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢12·î19Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¸á¸å10»þ15Ê¬²á¤®¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Â¼¾å»ÔÆâ¤Î·úÊªÆâ¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë70Âå½÷À¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤ÆÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ê£¿ô²óÀÜÊ¤·¡¢¶»¤òÙæ¤à¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²½÷À¤«¤é·Ù»¡¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿»Ý¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË¤Î¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¡£
½÷À¤Ï±¦ÏÆÊ¢¤ÎÂÇËÐ¤Ê¤É·Ú½ý¤Î¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡¢¡ÖÌµÍý¤ä¤êÀÜÊ¤·¤¿¤ê¡¢¶»¤òÄÏ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈï³²¼Ô¤òÎÏ¤º¤¯¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£