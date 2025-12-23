藤井夏恋、夫アイドラYUとの和装＆ドレス姿の挙式ショット公開「映画のワンシーンみたい」「かっこよすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】モデルの藤井夏恋が12月23日、自身のInstagramを更新。夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの挙式ショットを公開した。
【写真】29歳元E-girls「映画のワンシーンみたい」挙式ショットが話題
藤井は「2025年11月14日結婚式を挙げました」と報告し、凛々しい雰囲気の和装姿やウエディングドレス姿を公開。「夫婦になって一年の節目に、明治神宮と明治記念館で、大切な人たちに見守られながら迎えた一日。これからも、感謝を忘れずに、ふたりで丁寧に歩んでいきます」と感謝をつづっている。
この投稿に、ファンからは「憧れの夫婦」「映画のワンシーンみたい」「かっこよすぎる」「和装似合ってる」などと反響が寄せられている。
藤井とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告。「将来的には夫婦での新しい形のクリエイションも皆様にお届けできたら」と連名で書面を投稿していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元E-girls「映画のワンシーンみたい」挙式ショットが話題
◆藤井夏恋＆YU、挙式ショット公開
藤井は「2025年11月14日結婚式を挙げました」と報告し、凛々しい雰囲気の和装姿やウエディングドレス姿を公開。「夫婦になって一年の節目に、明治神宮と明治記念館で、大切な人たちに見守られながら迎えた一日。これからも、感謝を忘れずに、ふたりで丁寧に歩んでいきます」と感謝をつづっている。
◆藤井夏恋＆YUの挙式ショットに反響
この投稿に、ファンからは「憧れの夫婦」「映画のワンシーンみたい」「かっこよすぎる」「和装似合ってる」などと反響が寄せられている。
藤井とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告。「将来的には夫婦での新しい形のクリエイションも皆様にお届けできたら」と連名で書面を投稿していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】