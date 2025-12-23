本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
12/23
EUR/USD
1.1365 (6.07億7ユーロ)
1.1800 (10.1億ユーロ)
1.1900 (6.44億ユーロ)
USD/JPY
156.00 (8.16億ドル)
158.00 (9.66億ドル)
GBP/USD
1.2700 (7.09億ポンド)
1.3348 (3.95億ポンド)
1.3350 (3.75億ポンド)
ユーロドルは1.1800にピンポイント、ドル円は156.00にピンポイント、ポンドドルは1.3350付近にピンポイント
12/23
EUR/USD
1.1365 (6.07億7ユーロ)
1.1800 (10.1億ユーロ)
1.1900 (6.44億ユーロ)
USD/JPY
156.00 (8.16億ドル)
158.00 (9.66億ドル)
GBP/USD
1.2700 (7.09億ポンド)
1.3348 (3.95億ポンド)
1.3350 (3.75億ポンド)
ユーロドルは1.1800にピンポイント、ドル円は156.00にピンポイント、ポンドドルは1.3350付近にピンポイント