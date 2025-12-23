本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



12/23



EUR/USD

1.1365 (6.07億7ユーロ)

1.1800 (10.1億ユーロ)

1.1900 (6.44億ユーロ)





USD/JPY

156.00 (8.16億ドル)

158.00 (9.66億ドル)



GBP/USD

1.2700 (7.09億ポンド)

1.3348 (3.95億ポンド)

1.3350 (3.75億ポンド)



ユーロドルは1.1800にピンポイント、ドル円は156.00にピンポイント、ポンドドルは1.3350付近にピンポイント

外部サイト