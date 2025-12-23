¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤âºá°´¶¤Ê¤·¡ª¤ê¤è»ÒÃø¡Ö¤»¤¤¤í¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×ËÜ¤«¤é¡¢¤µ¤Ð´Ì¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð
SNS¤Ç¤Ï¡Ö#¤»¤¤¤íÈÓ¡×¤ÎÅê¹Æ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤»¤¤¤í¾ø¤·¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿InstagramÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÎÁÍý¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤ê¤è»Ò¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾ø¤·¤¿¤¤ ¤»¤¤¤í¥ì¥·¥Ô¡×¤Ïº£Ç¯¤Î¡ÖÂè12²ó ÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¡×¤ÇÎÁÍýÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¿©¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2025¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤»¤¤¤í¡×¤¬Æþ¾Þ¤·¡¢¤ê¤è»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤ê¤è»Ò¤µ¤ó¤¬12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¿·´©¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾ø¤·¤¿¤¤¡¡¤»¤¤¤í¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡ª
¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·¿¤Î¤ê¤è»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤¤¤íÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìý¤ò»È¤ï¤º¡¢¿©ºà¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ë¤»¤¤¤í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©Íß¤ò¥¬¥Þ¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
1¥ö·îÃÖ¤´¹¤¨¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬ÊØÍø
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤äÌîºÚ¡¢¼ç¿©¤Ê¤É¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤»¤¤¤í¥ì¥·¥Ô¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¤Ï¤É¤ì¤â1¿©¤¢¤¿¤êÌó500kcal¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤âºá°´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÁÆ¬¤Ë¤Ï30ÆüÊ¬¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Æü¤Î¤¦¤Á1¿©¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ëºî¤ì¤Ð¡¢30Æü¸å¤Ë¤ÏÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
º£Æü¤Ï¤³¤ì¡¢ÌÀÆü¤Ï¤³¤ì¡Ä¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿¤òºî¤í¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ð´Ì¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¤Î¥ì¥·¥Ô
º£²ó¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¡Ö¥ï¥ó¤»¤¤¤í¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¤µ¤Ð´Ì¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÆÃÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¼Á¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¤ª¤¤¤·¤¯ÀÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÄêÈÖ¿©ºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤Ð´Ì¡×¤ò¡¢´Ì¤´¤È¤»¤¤¤í¤Ë¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢´Ì¤ÎÃæ¤Ç¥«¥ì¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë²è´üÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¤¤¤¿¥«¥ì¡¼¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤¬¡¢Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
1¿ÍÊ¬¤Ï485kcal¤Ç¡¢ÌîºÚÎÌ¤Ï¤Ê¤ó¤È195g¡ª·ò¹¯Åª¤Ê¤Î¤ËÂçËþÂ¤Î¤»¤¤¤í¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ð´Ì¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í
ºàÎÁ¡Ê¤»¤¤¤í1ÃÊ¡¿1¿ÍÊ¬¡Ë
¡Ú¤µ¤Ð´Ì¥«¥ì¡¼¡Û
¤µ¤Ð´Ì¡Ê¿å¼Ñ¡Ë¡Ä¾®1´Ì¡Ê115g¡Ë
¥«¥ì¡¼¥ë¥¦¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥¯¥¿¥¤¥×¡Ë¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡Ú¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥Þ¥ê¥Í¡Û
¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä1/8¶Ì¡Ê130g¡Ë
¡ãA¡ä
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡ÄÂç¤µ¤¸1
¿Ý¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡Ú¾ø¤·ÌîºÚ¡Û
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä3cm¡Ê30g¡Ë
¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä1/4¸Ä¡Ê35g¡Ë
¡Ú»¨¹ò¤´¤Ï¤ó¡Û
Îä¤ä¤´ÈÓ¡Ê»¨¹ò¡Ë¡Ä120g
ºî¤êÊý
1. ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÂÀ¤á¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï5mmÉý¤ÎÎØÀÚ¤ê¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤Ð´Ì¤Ë¥«¥ì¡¼¥ë¥¦¤òÆþ¤ì¤ë¡£
2. ¤»¤¤¤í¤Ë1.¤Î¤µ¤Ð´Ì¤ò´Ì¤´¤ÈÆþ¤ì¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë·ê¤ò³«¤±¤¿¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò¹¤²¤Æ¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤òµÍ¤á¤ë¡£»Ä¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢¾®¤µ¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ËÊñ¤ó¤À¤´ÈÓ¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃæ¶¯²Ð¤Ç10Ê¬¾ø¤¹¡£
3.¾ø¤·¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤Ð´Ì¤È¥«¥ì¡¼¥ë¥¦¤ò¤è¤¯º®¤¼¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¡ãA¡ä¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
¢¨¥«¥ì¡¼¥ë¥¦¤Ï¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾ø¤·¤¢¤¬¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº®¤¼¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ä²³è¥á¥Ë¥å¡¼¡¢ºî¤ê¤ª¤¡¢¤ª¤ä¤Ä¤â¤»¤¤¤í¤Ç¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤µ¤Ð´Ì¥«¥ì¡¼¤»¤¤¤í¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤ÇÄ²³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥Èºî¤ê¤ª¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤Çºî¤ì¤ëÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥ì¥·¥Ô¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤»¤¤¤í¤Çºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¡ª
¤¹¤Ç¤Ë¤»¤¤¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤»¤¤¤í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¤´¤Á¤½¤¦Â³¤¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¬ÌÀ¤±¤¿¤¢¤È¤Î¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê»£±Æ¡§Í²ì·æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§¹õÌÚÍ¥»Ò¡Ë
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾ø¤·¤¿¤¤¡¡¤»¤¤¤í¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ÊGakken¡Ë
¡ÊTEXT¡§É©Ï©»Ò¡Ë