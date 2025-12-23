『ホリプロスカウトキャラバン』から初ボーカルユニット 5人組・unløckが誕生 イベントやラジオも決定
芸能事務所・ホリプロが主催する『ホリプロスカウトキャラバン』の決選大会が22日に開催され、ファイナリスト10人の中から、5人組ボーカルユニット・unløck（アンロック）が誕生しました。
『ホリプロスカウトキャラバン』は、榊原郁恵さんや、井森美幸さん、深田恭子さん、石原さとみさんらを輩出してきたオーディション。47回目を迎える今回は、『Horipro Vocal Scout Caravan」と称し、初の男性ボーカルオーディションとして、エイベックスと共同開催されました。
2025年4月2日時点で、満12歳から満22歳までの男性を対象に5月から募集がスタートし、書類選考・地方予選・ビデオ審査・3回の合宿審査を経て10人を選出。決選大会では、課題曲となっている3曲を、5人1組で披露するパフォーマンスが審査されました。
■メジャーデビュー日も決定
誕生したunløckは、平均年齢18.6歳のメンバーで構成されたボーカルユニット。グループ名に使われている『ø』の記号は、音楽理論で用いられる和音コード『ハーフディミニッシュ』を示し、『ハーフディミニッシュ』の響きのように、その先に何かを予感させ、様々な方向への変化・成長の可能性を秘めた5人が、歌・声で聴く者と自分たち自身をアンロックしていくという思いが込められているということです。すでに、2026年4月1日にホリプロとエイベックスによるレーベル『＋WHAX（プラスワックス）』からのメジャーデビューと、29日のイベント開催、2026年1月6日のラジオ番組の放送が決定しているといいます。
■unløckのメンバー紹介
郄橋理央（たかはし・りお）
北海道出身。2008年2月21日生まれ。17歳。
【本人コメント】
デビューメンバーに選んでいただき本当にありがとうございます。これからプロとしての意識、自覚、覚悟を持ち、僕たちの個性と歌声で必ずいい音楽を作り続けていきます。よろしくお願いします。
kiichi（きいち）
福岡県出身。2004年9月4日生まれ。21歳。
【本人コメント】
応援ありがとうございました。自分の歌で誰かの人生をいい方向へ変えていきます。そして必ず世界とります。
小林真央哉（こばやし・まおや）
愛知県出身。2010年5月26日生まれ。15歳。
【本人コメント】
このunløckというグループで人を笑顔にしたいしノリノリにさせたい。だからこそ僕が俺がセンターになってこのアンロックの顔になる！！
岩坪優真（いわつぼ・ゆうま）
福岡県出身。2002年7月3日生まれ。23歳。
【本人コメント】
自分たちにしか出来ない音楽を届け、デビューしてからもアンロックし続けます。
黒澤洵太（くろさわ・しゅんた）
宮城県出身。2008年6月22日生まれ。17歳。
【本人コメント】
unløckのメンバーにしか表現できないパフォーマンスをして、誰かの人生に寄り添えるようなアーティストになれるように、日々を大切に活動していきたいと思います！よろしくお願いします！