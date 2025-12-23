Æ£°æ²ÆÎø¡õ¥¢¥¤¥É¥é¡¦YUÉ×ºÊ¡¢¡Ö·ëº§¼°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡×¹õ°ú¤¿¶Âµ»Ñ¤ò¸ø³«¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤·ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë!!¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·ëº§¼°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡×¹õ°ú¤¿¶Âµ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿Æ£°æ²ÆÎø
¡¡¡Ö2025Ç¯11·î14Æü¡¡·ëº§¼°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ÈÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤¿°ìÆü¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¹õ°ú¤¿¶Âµ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢³Ñ±£¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Æ£°æ¤Ë¡¢ÌæÉÕ±©¿¥¸Ó»Ñ¤ÎYU¤¬´ó¤êÅº¤¦É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¸å¤í»Ñ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÃúÇ«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë²ÆÎø¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¤·ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
