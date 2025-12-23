ＮＭＢ４８の川上千尋が２３日、大阪市内で行われた「ＮＭＢ４８川上千尋 卒業コンサート〜アイドルちっひーのラストイニング〜」に出演した。

アイドル人生１３年の集大成となったステージは、まさかの始球式からスタート。プロ野球阪神のマスコット・トラッキーが登場し、客席に出現した打席に立った川上が、その投球を快音と共にかっ飛ばした。

阪神の球団発行誌「月刊タイガース」で連載を持つなど、生粋の虎党としても知られる川上は「卒業コンサートで始球式ができるなんて、まさか皆さんも思っていなかったでしょ？夢が叶いました」と会心の笑み。会場には甲子園でおなじみのサイレンが響き渡り、コンサートがスタートした。

アンコールでは「最高の景色をファンの皆さんと一緒にたくさん見ることができました。アイドルとしての夢はすべてかなえられたと思っています。幸せでした。アイドル川上千尋を見つけてくれて本当にありがとうございました」と涙ながらに語った川上。公演前に「誰とも違う卒コンになると断言できます」と語っていた通り、アンコールではこの日の自ら作詞も手がけたソロ曲「あいことば」を初披露し、観客から驚きの声が上がる中、涙声で歌いきった。

ダブルアンコールでは同じ４期生の渋谷凪咲が登場。「ちっひーはちっひーが思っているより、本当にみんなに愛されていて、かっこよくて輝いていて。でも誰よりもちっひーがそれを認めていられてないなと思っていて。こんなにすごいのに。自分で自分を認めてあげてほしい」と熱い言葉を贈られ、涙が止まらなかった。

最後は「私のアイドル人生を彩ってくれた曲を歌わないわけにはいかないですよね？」と、六甲おろしを歌いながら満足そうに場内を練り歩いた川上。「本当に幸せな１３年間でした。私にとってＮＭＢ４８は人生です。ＮＭＢ４８が一番好きです」と、最後は笑顔で締めくくった。

川上は２６日にＮＭＢ劇場で行われる卒業公演を持ってグループから卒業する。