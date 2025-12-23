人気インフルエンサーやモデルなど、10代の若者らが集まるイベントが名古屋で開かれました。

【写真を見る】Z世代・α世代のカリスマが集結 名古屋で10代の若者向けイベント『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2025@NAGOYA』開催

10代の若者を対象とする、このイベント『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2025@NAGOYA』は、名古屋で今年で2回目の開催となりました。

テーマは「さぁ、未来を変えようぜ。」で、10代から支持を集めるインフルエンサーなど様々なジャンルで活躍する若者たちが出演し、人気ブランドのファッションショーやアーティストのライブに、1500人を超える観客から歓声が上がっていました。

会場ではこのほか、CBCテレビ「花咲かタイムズ」のスペシャルステージもあり、番組で紹介した10代のパフォーマー達（トリッキング・アクロバティックブレイクダンス・BMXフラットランドなど）が圧巻の演技を披露し、会場を盛り上げていました。