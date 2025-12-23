¡Ö¿Í¹©æêÌç¡Ê¥¹¥È¡¼¥Þ¡Ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡Ä¡×¼ç¼£°å¤ò±ú¤Þ¤»¤ë¤Û¤É¡¢¶òÃÔ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡¿Ä²¤èÉ¡¤è06¡Ê7¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
ÂçÄ²Á´Å¦¼ê½Ñ¸å¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿Í¹©æêÌç¡Ê¥¹¥È¡¼¥Þ¡Ë¥é¥¤¥Õ¡ª
³ØÀ¸»þÂå¤ËÆñÉÂ¡¦ÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤òÈ¯¾É¤·Ìó3Ç¯¡£ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æ®ÉÂÀ¸³è¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅçÂÞÁ´Í¥¤µ¤ó¤ÏÂçÄ²Á´Å¦¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¹©æêÌç¡Ê¥¹¥È¡¼¥Þ¡Ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ã¤È²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤Ë¡ªÅçÂÞ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Î2´¬¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
23ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¤Î¿Í¹©æêÌç¥é¥¤¥Õ¤âÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ËÉÁ¤¯¡¢´ñÀ×¤Î¥®¥ã¥°Æ®ÉÂµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅçÂÞÁ´Í¥Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØÄ²¤èÉ¡¤è06¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÅçÂÞÁ´Í¥¡¿¡ØÄ²¤èÉ¡¤è 06¡Ù