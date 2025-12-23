KANA-BOONに新メンバー加入！「来年から4人体制！新しいKANA-BOONをよろしく！」
KANA-BOONがSNS公式アカウントで「来年から4人体制！新しいKANA-BOONをよろしく！」と投稿。2026年1月1日に現メンバーの谷口鮪（Vo、Gu）と遠藤昌巳（Ba）に加え、ヨコイタカユキ（Gu）と関優梨子（Dr）が正式メンバーとして加入することが発表された。
■ヨコイタカユキと関優梨子が正式メンバーとして加入
ヨコイと関は2023年末に旧メンバーの脱退により2人体制になったKANA-BOONを2024年の活動再開時からサポートメンバーとして2年間支え、その間、リリース作品のレコーディングにも参加している。
メンバーとともにツアーやレコーディングを重ね、4人の信頼関係が深まっていくなかで、今回の発表に至ったという。
なおKANA-BOONは、2026年の2月から47都道府県ツアーを開催することも決定しいる。
