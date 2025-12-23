【その他の画像・動画等を元記事で観る】

KANA-BOONがSNS公式アカウントで「来年から4人体制！新しいKANA-BOONをよろしく！」と投稿。2026年1月1日に現メンバーの谷口鮪（Vo、Gu）と遠藤昌巳（Ba）に加え、ヨコイタカユキ（Gu）と関優梨子（Dr）が正式メンバーとして加入することが発表された。

■ヨコイタカユキと関優梨子が正式メンバーとして加入

ヨコイと関は2023年末に旧メンバーの脱退により2人体制になったKANA-BOONを2024年の活動再開時からサポートメンバーとして2年間支え、その間、リリース作品のレコーディングにも参加している。

メンバーとともにツアーやレコーディングを重ね、4人の信頼関係が深まっていくなかで、今回の発表に至ったという。

なおKANA-BOONは、2026年の2月から47都道府県ツアーを開催することも決定しいる。

■関連リンク

『KANA-BOON 47都道府県ツアー』特設サイト

https://sp.kanaboon.jp/feature/47tour_2026

KANA-BOO OFFICIAL SITE

https://www.kanaboon.jp

■【画像】メンバーソロ写真