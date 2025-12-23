日経225先物：23日22時＝変わらず、5万490円
23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比変わらずの5万490円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万412.87円に対しては77.13円高。出来高は1562枚となっている。
TOPIX先物期近は3432ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.75ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50490 +0 1562
日経225mini 50490 +0 31510
TOPIX先物 3432 +0.5 2577
JPX日経400先物 30910 -5 238
グロース指数先物 653 +1 183
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース