　23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比変わらずの5万490円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万412.87円に対しては77.13円高。出来高は1562枚となっている。

　TOPIX先物期近は3432ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.75ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50490　　　　　　+0　　　　1562
日経225mini 　　　　　　 50490　　　　　　+0　　　 31510
TOPIX先物 　　　　　　　　3432　　　　　+0.5　　　　2577
JPX日経400先物　　　　　 30910　　　　　　-5　　　　 238
グロース指数先物　　　　　 653　　　　　　+1　　　　 183
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース