新潟市の水族館『マリンピア日本海』に、アメリカビーバー2頭が新たに仲間入りしました。



■白井希咲記者

「アメリカビーバーの2頭が、茨城県からマリンピア日本海に到着しました。まだ小さくて可愛いです。」



マリンピア日本海に新たに加わったのは、アメリカビーバーのメス2頭(生後7カ月)です。23日に茨城県の動物園から約4時間かけて運ばれました。2頭の展示は今後、飼育中のビーバーとの相性を見ながら始めたいとしています。



■マリンピア日本海展示課 平山結さん

「大きく育ってほしい。お客様に泳いでいる姿や、えさを食べている姿をぜひ見ていただけたら。」



マリンピア日本海は、2頭の名前をホームページなどで募集する予定です。