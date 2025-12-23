「痛いっ!!」ミレーナって実際どうなの？交換時の痛みなどを赤裸々に描いた40代ミレーナ装着ルポ漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
30代でチョコレート嚢胞になり、手術をしたオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。再発防止のためにミレーナを入れることになった。一度入れると5年間は有効で生理が軽減したり、避妊効果もあるという。今回は5年が経過しミレーナを交換することになった装着レポを紹介する。※本記事の内容は個人の感想です。必要に応じて医師や専門家に相談するなど適切な対応をお願いします。
ミレーナに興味はあっても、「痛いのではないか」という不安から、なかなか一歩を踏み出せずにいる人は少なくない。本作「ミレーナ装着ルポ」は、そんな気持ちに寄り添うように、作者・オムニウッチーさん自身が5年間使用してきたミレーナを病院で交換した際の実体験を、率直な感覚とともに描いた漫画だ。
ミレーナは定期検診こそ必要だが、基本的には5年間装着したままでよいのが特徴。今回描かれている交換時は、初回とは異なり、特に痛みを強く感じたそうで、取り出しと再挿入のつらさのレベル感が伝わりやすい表現で描かれている。
そもそも使用のきっかけは、チョコレート嚢胞の手術後、再発予防として主治医からすすめられたことだったそうで、治療として必要だと理解しながらも、「痛そう」という正直な不安が頭をよぎったという。その緊張や恐怖は、漫画「子宮内膜症で入院した時の話」にも描かれている。初回の挿入時には医師の配慮で座薬を使用し、「効いたかは分からないけれど、痛みはまったく感じなかった」と振り返ってくれた。
それでも交換後は「体に合っていたのか、不正出血もなく、生理がすごく軽くなりました。薬を飲む手間もなくて、とても快適です！」と語る。効果には個人差があるからこそ、人に聞きづらい体の悩みを描いた本作は、同じ不安を抱える人にとって心強い参考になりそうだ。気になった人は、ぜひオムニウッチーさんの体験漫画を参考にしてほしい。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
