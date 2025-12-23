1 透明感の“3つの鍵”を支える、ソフィーナ iP 角層トーニングセラム

2 朝の“寝不足感”をふわっと消す救世主 SK-II ジェノプティクス CC プライマー ロージーピンク“

身体づくりも肌の透明感をつくるきっかけになると知った1年

角層ケアに信頼の厚いソフィーナiP。こちらの角層トーニングセラムもみずみずしい感触で大好きです。透明感をつくるために欠かせないのは、実はとてもシンプルで、 メラニンケア 角層の透明化 炎症ケア（ゆらぎ対策）この3つが大切だと思っています。そしてこの3つを叶えてくれるのが、私の今年のベスコス入りアイテム ソフィーナ iP 角層トーニングセラム でした。子どもの寝かしつけ後に鏡を見ると、「今日の私、疲れてるかも…」と感じる夜があります。そんな時でも、この美容液は化粧水みたいに軽くて、肌にスッと広がりながらふわっと明るさを取り戻してくれるような感覚にしてくれます。 ナイアシンアミドがメラニンを抑えて、透きとおる肌の土台づくりに グリチルリチン酸2Kが炎症を抑えて、くすみの原因となるゆらぎを予防 〈角層透化技術®〉でうるおいが角層すみずみへ浸透し、角層そのものをクリアに「透明感って、角層が整うとこんなに変わるんだ」と実感させてくれる1本です。続けるほどに、くすみにくい・ゆらぎにくい・いつも安定している肌 へ導いてくれます。ノーファンデでも鏡を見るのが楽しみになる、心強い相棒です。3タイプある中で抜群の透明感を出してくれるロージーピンクがお気に入り。朝の鏡って正直ですよね。「今日はちょっとどんより見えるかも…？」そんな日を救ってくれるのが「SK-II ジェノプティクス CC プライマー ロージーピンク」。SK-IIを象徴するピテラとナイアシンアミドが朝の肌にすっと明るさを与え、ロージーピンクの色味が自然な血色をプラス。ひと塗りで、"くすみが晴れて“寝不足感のない肌”へ整えてくれます。しかも、保湿・下地・UV・トーンアップが1本で完結するから、忙しい朝でもこれだけで十分。ノーファンデ派でも肌そのものが綺麗に見える仕上がりに惚れ込んでいます

運動することで体型はもちろん、肌の透明感やハリ感も変わってくることを実感し始めました。

今年、自分自身の変化として大きかったのが、ピラティスと筋トレを始めたこと。学校の体育以外運動をしたことがない私にとって人生の大ニュースです！子育てと仕事と家事の合間に週1日1時間だけ体を動かすだけで、血流がじんわり巡り、肌にも自然なツヤと明るさが宿るのを感じました。動くことで心が整い、その穏やかさが肌にも表れる--そんな新しい美容の扉が開いたような感覚です。外側からのケアと、内側から巡らせる習慣。体を動かした後は不思議と体に良い物が食べたくなる感じもとても良い循環だと感じました。この2つを無理なく続けることが、ノーファンデの私の日々の透明感につながっています。来年も、肌も心も健やかでいられる美容を、穏やかに続けていきたいと思います♡