ÀÐÇËÌÐ»á¡¢²áµî¤ËÌá¤ì¤¿¤é¤Þ¤¿À¯¼£¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡©¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¤ä¤é¤ó¤ï¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã ±ÊÅÄÄ®¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤ËÌá¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿À¯¼£¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤?¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËËÜ²»¤ÇÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¤È¤È¤â¤Ëµï¼ò²°¤Ç¡ÈËÜ²»¡É¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÀÐÇË»á¡£¤½¤³¤Ç¡Ö²áµî¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¯¼£¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¤ä¤é¤ó¤ï¤Ê¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Çº£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö20Ç¯Àè¡¢30Ç¯Àè¤ÎÆüËÜ¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤µ¤¨ÎÉ¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ê¤é¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ë¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼¡¤Î»þÂå¤Ë¡È¤¢¤Î¤È¤¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢º£¤Î»þÂå¤µ¤¨ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£