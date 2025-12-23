Àé½©¡¡ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÂÀ¸½Ë¤¤¤Ë´¶·ã¡¡Ä¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¡Ö½é¤á¤Æ2¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Ç¡×°Õµ¤Åê¹ç
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Î¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤â¤¦2¥ö·î¤¯¤é¤¤Á°¤À¤«¤éËÜÅö¤ËËº¤ì¤Æ¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ¤¦¤Î¤È¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë²ÖÂ«¤ò»ý¤Ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Î¡£Æ±¤¸»þ´ü¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢é¬é¯¤È»¨Áð¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·Á°¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Þ¥¤µ¤ó¤¬¡Ø2¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±³¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤È¤³¤í¤¬Æ±¤¸¡£ÀäÂÐ¹ç¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ2¿Í¤ÇÍ·¤ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤äÌ¼¤Î¤³¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤ªÏÃ¤È¤«¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¶¯¤¯¤ÆÀµ¤·¤¯¤Æ°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁÇÅ¨¤Ê½÷¤Î»Ò¡¡²¿¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¶¦±é¤·¤Æ¤ë¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È¿ÀÅÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¼¡¤Ï¥Þ¥¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë³¤³°¤Ç²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£