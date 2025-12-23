来年1月3日午後9時から放送されるTBS「マツコの知らない世界 新春SP」に、歌舞伎俳優で「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎がゲスト出演し、マツコ・デラックスと「歌舞伎女方の世界」を語りつくす。

マツコが「後にも先にもない」と称え、「一生お会いできないと思っていた」という歌舞伎界の至宝・玉三郎。初対面ながら冒頭から「玉さま」「マツコちゃん」と呼び合うことになり、すぐに打ち解けた2人。マツコが日本にだけ残ったという「女方」の文化の不思議さや「人間国宝」であることを本人はどう思っているのかを質問する。

すると玉三郎が「タマコの知らない世界」と言い出し、逆にマツコを質問攻めにするタイミングも。「これまで仕事にどう向き合ってきたのか」「今後どういった活動がしたいのか」、玉三郎だけでなくマツコも本音トークを繰り広げた。

スタジオには、玉三郎自らが職人のもとに赴いて細部までオーダーして仕上げたという、世界に1つだけの衣装が登場。その芸術品ともいえる華やかさにマツコも感心しきりで、その貴重な衣装を借りて「女性が美しく見える所作」を玉三郎が伝授する場面もあった。

衣装の重さ、所作の難しさにマツコも「これは大変だ」と驚き。歌舞伎女方の「男性が演じるからこその魅力」を番組ならではの視点で伝えていく。

玉三郎は「今回新春SPに出演させていただき、初めてマツコさんにお会いしました。楽しんでもらえたでしょうか（笑）。僕としては、たくさんマツコさんとお話ができてとても楽しかったです。視聴者の皆さんにも楽しんでいただけたらと思います」とコメントしている。