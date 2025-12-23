Photo: 納富廉邦

マフラーで首回りを暖かくすれば、かなりの寒さをしのぐことができる。ただ、マフラーは外したあとの始末が面倒くさい。

ということで見つけたのが「リブスヌード」。伸縮性のある編み方で作られたel altoの「カシミヤ100%リブスヌード」（税込9,900円）は、シャツ一枚、薄手のセーター一枚を重ね着したくらいには暖かくなる。

暖かいうえにチクチクしない

Photo: 納富廉邦

もともと「スヌード」は巻き付けなくて済むぶん、巻き方に苦労しないしマフラーよりも使い勝手が良かった。そのスヌードに伸縮性を持たせることで、首回りにやんわりとフィットし、畳むとコンパクトになるようにしたものを「リブスヌード」と言うらしい。

Photo: 納富廉邦

実は去年の冬、このel altoの「カシミヤ100%リブスヌード」を買うまでは、「リブスヌード」という言葉も知らなかったのだけど、簡単に言えば、スヌードとネックウォーマーの中間みたいな製品だ。この製品の場合、上半分がリブ織りになっていて、首回りだけ優しくフィットする構造。で、それがカシミヤ100％で生地自体は薄いのに、とても暖かくてチクチクしないのだ。

外しても着けてても邪魔にならない

Photo: 納富廉邦

ありがたいのは、マフラーなどと違ってハイネックのセーターを着ているくらいの首回りだから、室内でも、人と会うときでも、外さなくてもさほど不自然に見えないこと。そして暑くなれば外して畳むと、ミニタオルくらいになるのでバッグに入れても邪魔にならない。

だから、出掛けるときは大丈夫だけど帰りは寒くなるかもというときにバッグに入れておくと安心だし、着けたらシャツ一枚、薄手のセーター一枚を重ね着したくらいには暖かくなる。つまり着膨れ防止にもなるのだ。もっとも、極寒の場合、この上からさらにマフラーやスヌードが必要にはなるのだけど。