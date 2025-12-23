まるでお姫様気分ッ！？【Francfranc】冬のおうち時間が楽しみになる♡「オシャレ食器」

冬のティータイムや休日のブランチを、もっと特別にしてくれそうな【Francfranc（フランフラン）】の食器。上品なディテールと淡いカラーが、食卓をまるでカフェのような空間に演出してくれるかも。今回は、テーブルコーデが一気に華やぐプレートと、可愛いマグ・タンブラーをご紹介します。

朝食を特別なひとときに「パニエ プレート レース M ホワイト」

繊細なレースのような縁取りがあしらわれたプレートは、まるで花びらのような優雅なデザイン。朝食にベーグルやフルーツをのせるだけで、テーブルが一瞬で華やぎそう。ニューボーンチャイナならではのなめらかな質感と、電子レンジ & 食洗機対応で実用性も◎ シンプルなのに上品、そんなフランフランらしいデザインが魅力です。

リボンモチーフで乙女心をくすぐる「リボン プレート M ブルー」

リボンモチーフがアクセントになったプレートは、シンプルなのにとびきりガーリー。料理を盛りつけるだけでカフェのような仕上がりが期待できそう。ブルーとピンクの2色展開で、淡いカラーが可愛らしく同シリーズのグラスと揃えれば統一感アップ！ 冬の食卓をやさしく彩る一枚です。

リボンきらめくタンブラーで上品に乾杯「リボン ガラスタンブラー ブルー」

透明感あふれるガラスに、リボンの装飾がほんのり光るタンブラー。ジュースやアイスティーなどを注ぐと、飲み物の色味が透けてより一層きれいに見えそう。リボンプレートとセットで使って、冬のテーブルコーディネートを楽しむのも良さそうです。

ぷっくりとした小花のデザイン「フルーロン マグ ブラウン」

小花が立体感のあるマグカップは、まるでお姫様のティーセットのよう。丸みのあるフォルムとスカラップラインがやさしい印象を演出します。450ml入る大容量サイズで、カフェオレやスープにも◎ コースターと合わせれば、上品さがさらにアップ！ 冬のおうちカフェの主役になってくれる一品です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里