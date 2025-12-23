佐藤健、『るろ剣』キャストで再集合も唯一の未婚をいじられる 解散のワーナージャパンに感謝＆再開を熱望
俳優の佐藤健、武井咲、青木崇高、土屋太鳳が23日、都内で開催された「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル・グランドフィナーレ」にサプライズで出席。これまで同社が配給してきた映画『るろうに剣心』シリーズで主演を務めた佐藤は、登壇キャストで唯一の未婚をいじられて笑顔を見せて、同社への感謝の思いを語った。
【写真】武井咲、美しさマシマシ！
日本での劇場配給業務を終了する事となったワーナー ブラザース ジャパン合同会社。『るろうに剣心』シリーズは、これまでに5作品が製作され、国内累計興行収入194億円を超える同社を象徴する作品であり、キャストは同作の上映後に観客にサプライズで登場して会場を大いに盛り上げた。
主人公・緋村剣心を演じた佐藤は「こうやって集まれるのは嬉しいです。一気にさっき裏で当時の記憶が蘇ってきました。みんな変わってないです。安心してください。ありがとうございます」「『るろうに剣心』やるよって言ったら、こんなにも集まってくれてすごく嬉しいです。作品が長く愛されてるんだなっていうのをすごく感じました」と笑顔で語った。
登壇したキャストで唯一の未婚であることをいじられると、佐藤は「そうなんですよ」「どうしたらいいですか？僕は」と反応。武井は「どうしたいんですか？」と投げかけて、佐藤は「じゃあ、みんなでまた集まるときには、僕も仲間に入れるように」と結婚に意欲を示したが、観客からは嫌だの声が続出。
これに笑顔を見せた佐藤は「確かに、孤独だなとは思います。集まって。どこを見渡しても、夜泣きが…とかの話で盛り上がってるんですよ。ああ、〇歳でも夜泣きまだするよとか。疎外感を感じます（笑）。僕も分かる話題でぜひ盛り上がって」とぶっちゃけて会場を沸かせた。
最後に佐藤は「『るろうに剣心』は、僕にとてもたくさんの大切な出会いをくれました。大切な仲間ができました。皆さまとも出会えました。この作品は僕の誇りであり、自慢であり、宝物です。ぜひ、ずっと愛し続けてくれたら嬉しいです。この作品と出会わせてくれた、そのきっかけをくれたワーナーさん、本当にありがとうございます。形は変わるかもしれないですけど、終わりではないとも思ってます。また一緒に、何か面白いことをやりましょう。僕たちも頑張っていきますので、一緒に映画界を盛り上げていきましょう」と語った。
