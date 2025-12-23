元5階級制覇王者のノニト・ドネア（43＝フィリピン）が、赤穂亮氏（39）のYouTube「赤穂亮のルーTUBE」に出演。WBA世界バンタム級団体内統一戦で激闘の末に敗れた相手、堤聖也（角海老宝石）戦で唯一想定を超えたものを明かした。

世界王座に2度挑戦した赤穂氏は、現役時代にドネアのスパーリングパートナーを務めるなど親交を深めてきた。

その赤穂氏に対し、ドネアは「戦える限りはリングに立ち続けたい」と現役続行を宣言した。

1―2の僅差判定で敗れた堤との激闘を振り返り、「正直勝ったと思っていたけど自分はもっと強くなる必要がある」と結果は素直に受け入れた。

赤穂氏から4ラウンド終盤に堤をダウン寸前まで追い込みながら5ラウンド目は猛攻を仕掛けなかった理由を聞かれた。

ドネアは「最悪だったのは効かせたのに倒せなかったこと。その後は一発狙いになり、それがはっきりしたミスだった。ジャブとコンビネーションで攻めるべきだった」と反省点を口にした。

拳を交わした相手の印象については「スタミナも闘争心もある選手だと分かっていたので想像以上のことはあまりなかった。ただ、ひとつ。予想以上だったのが彼のハートだね」と、堤の最大の武器である折れない心を称えた。

そして、「堤には大いなる敬意を持っているが、ファイターとしてもう一回戦いたい」と再戦に執念を見せた。