¹â»Ô¼óÁê¤¬¹Ö±é 2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÁá´üÀ®Î©¤Ë°ÕÍß¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏÏ¢Î©Æþ¤ê¡ÖÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡×
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢2026Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÍ½»»°Æ¤ÎÁá´üÀ®Î©¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¤¤¤è¤¤¤è³ÕµÄ·èÄê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¡£ÍèÇ¯¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Åö½éÍ½»»¤ò¤ªÇ§¤á¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÁ°¤ËÀÇÀ©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²þÀµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Êº¤Æñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤âÄü¤á¤º¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤º¤Ë¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤É¤ó¤É¤óµ¯¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Î²þÄê¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸²ñ¹ç¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ò¾Ä¤ÈÀ¯ºö¼Â¸½¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ê¤É¤ò¸«Äê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤ò·è¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£